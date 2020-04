Einbrecher reißt Kirchentür fast komplett heraus

In der Nacht auf Mittwoch versuchte ein Unbekannter in die Dreifaltigkeitskirche in der Parcellistraße einzudringen. Er wollte mit Gewalt die Haupteingangstür aufbrechen. "Dabei wurde die Arretierung der Tür im Inneren fast komplett herausgerissen", sagt Polizeisprecher Michael Riehlein. Der Täter scheiterte quasi am letzten Nagel, der die Konstruktion noch im Mauerwerk der Kirche hielt.