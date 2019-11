Kurzer Rückblick: Im Juni war ein damals 43-jähriger Münchner in der Parkanlage zwischen der Frauenchiemseestraße und der Chiemgaustraße unterwegs. Zuvor hatte er sich bei der Tankstelle in der Chiemgaustraße Bier gekauft. In der Parkanlage wurde er dann von vier Männern angesprochen, alle mutmaßlich afrikanischer Herkunft.