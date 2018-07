Planegg - Wie die Polizei berichtet, kam es bereits am 6. Juli zu der Vergewaltigung. Eine 21-jährige Berufsschülerin aus dem Landkreis München lud den 31-jährigen Pakistaner in ihr Wohnhaus in Planegg ein. Im Laufe des Abends tranken beide Alkohol und nahmen Drogen.