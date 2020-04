Tamara Schwab im Interview Risikopatientin klärt auf: Darum sollten alle Mundschutz tragen

Was sagen Sie Menschen, die behaupten, ein einfacher Mundschutz bringe nichts?

Schwab: Puh. Ich versuche aufzuklären! Aber ehrlich gesagt, macht mich das wütend. Ich habe teilweise das Gefühl, dass sich gegen eine Mundschutz-Pflicht mehr gewehrt wird als gegen die Ausgangssperren, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. In Japan funktioniert dieses Prinzip kombiniert mit hohen Hygienestandards super! Selbst das Robert Koch-Institut hat mittlerweile eingeräumt, dass nicht nur ein einfacher, sondern auch ein selbstgemachter Mundschutz andere Menschen vor eigenen potenziell infizierten Tröpfchen schützen kann. Warum nicht einfach tragen, in der Hoffnung, dass er die Situation auch nur ein klein wenig verbessert? Lieber trage ich in meinem Alltag einen Mundschutz als vielleicht monatelang zu Hause eingesperrt zu sein.

Was kann man tun, wenn man sich nicht in der Lage fühlt, sich einen Mundschutz zu Hause zu nähen?

Schwab: Sicher, nicht jeder hat eine Nähmaschine, Nadel oder Faden zu Hause oder fühlt sich in der Lage, selbst so einen Mundschutz zu nähen. Aber das ist nicht schlimm! Denn bereits ein Schal oder ein Tuch vor Mund und Nase (wie es früher Banditen im wilden Westen getragen haben) helfen schon, das Virus aufzuhalten. Wichtig ist nur, dass man diese regelmäßig bei 60 Grad wäscht, besonders wenn sie mit der Zeit feucht geworden sind.

Wird Ihrer Meinung nach in Deutschland genügend getan, um Risikogruppen zu schützen?

Schwab: Ich glaube, wir sind in Deutschland schon auf einem guten Weg. Die Regierung hat noch relativ zeitnah reagiert, in einem Zeitraum, in dem man bereits die Regulierungen verstehen konnte, aber noch nicht italienische Zustände herrschten. Meiner Meinung nach sollte nun aber die Marschrichtung weiterverfolgt werden und weitere Maßnahmen - wie eine Mundschutz-Pflicht - bundesweit ausgerollt werden! Nicht nur um Risikogruppen zu schützen, sondern um uns alle zu schützen und unser Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Jena macht es uns jetzt mit der Mundschutz-Pflicht vor - und ich denke, solch eine Regelung ist im Vergleich zur Ausgangssperre für niemanden ein Beinbruch!