Talkshow-Auftritt Michelle Obama: Vor 20 Jahren hatte sie eine Fehlgeburt

Michelle Obama (54), ihr Ehemann Barack Obama (57) und die beiden Töchter Sasha (17) und Malia (20) gelten als Vorzeigefamilie. Doch der Weg dahin war offenbar steiniger als gedacht. Am Freitag offenbarte die ehemalige First Lady in der ABC-Talkshow "Good Morning America", dass sie vor 20 Jahren eine Fehlgeburt erlitten habe.