München - Wie kommt der TSV 1860 in der 3. Liga zu mehr Erlösen? Die Vermarktungserträge aus dem Grünwalder Stadion sind endlich, die Zuschüsse durch den DFB auf 1,042 Millionen Euro begrenzt. Geschäftsführer Michael Scharold hebt nun die Ticketpreise an. Und kann zudem auf Einnahmen aus einem Transfer hoffen, an dem die Giesinger nicht mittelbar beteiligt wären?