Taktik, Handel, Seuchenbekämpfung Die besten digitalen Brettspiele während der Selbstisolation

Taktikfreunde bekommen mit "Neuroshima Hex!" Stunden über Stunden an Spielspaß geboten. In dem polnischen Brettspiel, das auf dem Pen & Paper-Rollenspiel "Neuroshima" basiert, bekriegen sich unterschiedliche Fraktionen in einem post-apokalyptischen Sci-Fi-Setting. Digitale Varianten des fordernden Spiels gibt es für iOS und Android.

Die bereits erwähnten Deck-Building-Games, in denen Spieler sich für eine Runde ein sogenanntes Deck aus Karten zusammenstellen, sind in den vergangenen Jahren nicht nur im Wohnzimmer immer beliebter geworden. Auch auf digitalen Plattformen erlebt das Genre derzeit einen regelrechten Hype. Einer der bekanntesten und herausragendsten Titel, von dem es leider keine heimische Brettspielvariante gibt, ist "Slay the Spire". Darin erklimmen Spieler einen Turm und stellen sich in jeder Runde dutzenden Begegnungen mit fiesen Monstern. Erhältlich ist das Videospiel für PC, PS4, Xbox One und Switch.

Wer die Sache sehr viel leichtfüßiger angehen möchte, für den könnte der Party-Spaß "Quiplash 2 InterLASHional" etwas sein, der "Quiplash 2" erstmals in einer lokalisierten Version auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch bringt. Jeder Mitspieler benötigt allerdings sein eigenes Smartphone. Auf Fragen müssen möglichst absurde und witzige Antworten gegeben werden, über die die anderen Rundenteilnehmer dann abstimmen sollen. Und das geht nicht nur gemeinsam in einem Wohnzimmer, sondern auch aus der Sicherheit der eigenen vier Wände. Noch ist die neue Version aber nicht erhältlich. Erwartet wird die Veröffentlichung für Mitte bis Ende April.