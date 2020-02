Tage des letzten Schnees, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Tage des letzten Schnees, Drama

Lars (Barnaby Metschurat) und Kirsten Eckert (Victoria Mayer) führen ein glückliches Familienleben in Hamburg. Bis zu dem Tag, als Lars seine Tochter Anna vom Eishockey-Training abholt und es zu einem schrecklichen Unfall kommt. Die elfjährige Anna stirbt noch am Unfallort. Während Lars aussagt, von einer Art Blitz abgelenkt worden zu sein, bezweifeln seine Frau Kirsten und die Polizei ein Fremdverschulden. Kommissar Johannes Fischer (Henry Hübchen) kennt die Eckerts über seine mittlerweile an Krebs verstorbene Frau. Er besteht darauf, die Ermittlungen zum Unfallhergang zu übernehmen.