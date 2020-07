Tag zwei des Prozesses Machte sich Amber Heard Johnny Depps Drogenvergangenheit zunutze?

"Sie ist die einzige Person, die die Ansicht jemals vorgebracht hat, dass ich zum Monster wurde, wenn ich etwas getrunken, Kokain zu mir genommen oder Marihuana geraucht habe", zitiert "The Mirror" aus Depps Statements am zweiten Tag vor Gericht. Seine Sicht der Dinge: "Das war mehr als eine Sorge ihrerseits, es war eine Waffe. Und sie wurde permanent benutzt. Sie hat das Wort [Monster, Anm. d. Red.] ständig verwendet und sichergestellt, dass es um jeden Preis auch hängenbleibt." Mit dieser Aussage deckt sich die Tatsache, dass Depp "The Sun" in London und Heard in der US-Heimat wegen Verleumdung verklagt hat.