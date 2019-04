Straßenlärm stört am meisten

Es geht vor allem um laute Geräusche, denen wir rund um die Uhr ausgesetzt sind – in der Wohnung, auf der Straße, am Arbeitsplatz. Durch den Straßenverkehr fühlen sich laut Deutscher Gesellschaft für Akustik im Alltag mehr als die Hälfte der Deutschen belästigt. An zweiter Stelle steht mit etwa 30 Prozent der Fluglärm, Schienenverkehr an dritter.