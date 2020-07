Tag des Vanilleeises Ganz ohne Eismaschine: So gelingt leckeres Eis

Hinzu kommen 150 g Zucker und 140 ml Wasser. Für den besonderen Fruchtkick eine halbe Zitrone pressen und diese der Mischung hinzufügen. Dann alles bei leichter Hitze aufkochen lassen und gut mit einem Pürierstab pürieren, bis eine feine Creme entsteht. Wer ein besonders feines Sorbet zaubern möchte, sollte die fertige Masse durch ein Sieb in die Tupperschüssel filtern.

Wenn das Fruchtsorbet abgekühlt ist, die Schüssel mit einem Deckel verschließen und das Sorbet im Kühlschrank lagern. Vor dem Essen sollten sie es etwa fünf Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen, damit die Konsistenz etwas weicher wird.

Kalorienarmes Schokoladeneis

Für das Schokoladeneis benötigen Sie einen Mixer. Die wichtigste Zutat für geschmacksintensives Schokoladeneis ist hochwertiger Kakao. Drei Esslöffel davon in den Mixer geben. Hinzu kommen 300 g Bananen ohne Schale, am besten in Stückchen geschnitten, sowie drei Esslöffel Agavendicksaft. Für besonders cremiges Eis landen außerdem 60 g Haselnuss- oder Erdnussmus sowie 40 ml Milch im Mixer.

Wenn alles gut püriert ist, füllen Sie die Schokocreme in eine TK-taugliche Schüssel um und stellen Sie sie direkt in das Gefrierfach. Tipp: Wenn Sie die Masse nach 30 Minuten erneut umrühren, etwa mit einem Schneebesen, bilden sich keine Kristalle.