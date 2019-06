Igel, Molche und eine Erdkröte haben sich hier angesiedelt

Die Untermenzingerin hat sieben große Fichtenwurzeln auf ihren 800 Quadratmeter drapiert, damit sich Raupen darin entwickeln können. "Ohne Raupen, keine Schmetterlinge", sagt Pfeiffer. Und die will sie anziehen: mit Gewächsen, wie Pfaffenhütchen und dem Faulbaum, in den der Zitronenfalter seine Eier legt. Holz- und Metallskulpturen befreundeter Künstler sind Blickfänge im Grün. Als Kulturmanagerin ist die ehemalige Werbetexterin in der Münchner Künstlerszene daheim. Ihr privates Reich ist auch ein Platz für Igel, für Molche, die sich am Brunnen selbst angesiedelt haben, und für eine Erdkröte. Viele Stunden am Tag investiert die 70-Jährige in den märchenhaften Ort.