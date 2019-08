Modenschau bei "Promi Big Brother"

Zunächst einmal macht Ginger Costello Wollersheim (33) das Luxuscamp zum Laufsteg. Sie präsentiert fast stündlich ein neues Outfit - bevorzugt ohne Unterwäsche. "Die zieht ein Kleid nach dem anderen an, die hatte heute schon den ganzen Kleiderschrank an", sagt Joey Heindle (26) fassungslos. Apropos Joey, der ist ganz begeistert von Neu-Pärchen Janine Pink (32) und Tobi Wegener (26). "Total süß", findet er die zwei und jubelt sogar als er einen Kuss beobachtet. Allerdings kommt das Geturtel nicht bei allen an.