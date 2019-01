Im "Kanal Fatal" holt GNTM-Heulsuse fünf Sterne, aber nur, weil Sonja Zietlow und Daniel Hartwich Mitleid mit der Jammer-Kandidaten hatten. Gisele Oppermann hat Angst vor Kröten, Ratten, Spinnen, Kakerlaken, Spinnen und Krokodil: "Oh, mein Gott" oder "Oh, mein Gott, nein", säuselt sie, während sie minutenlang in der Ekel-Röhre stehen bleibt. So wenig Einsatz tolerieren die Zuschauer nicht, deshalb muss sie auch am Sonntagabend in die Prüfung.