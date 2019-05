Taffe Mädels, Ich bin Nummer Vier, ... TV-Tipps am Samstag

Sandra Bullock und Melissa McCarthy gehen in "Taffe Mädels" (Sat.1) auf Verbrecherjagd. Der außerirdische John sucht in "Ich bin Nummer Vier" (Pro Sieben) Zuflucht auf der Erde. In "The Best of Me" (VOX) flammt dagegen die Liebe eines Ex-Paares nach 21 Jahren wieder auf.