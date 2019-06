Tafel-, Quellwasser und Co. Das macht den Unterschied: Diese Wasserarten gibt es

Quellwasser

Wie der Name schon sagt, muss dieses Wasser seinen Ursprung in einer sprichwörtlichen Quelle haben, hat jedoch weniger strenge gesetzliche Anforderungen zu erfüllen als natürliches Mineralwasser. Denn obwohl Quellwasser nach absoluter Reinheit klingt, muss die Quelle laut Verbraucherzentrale nicht vor Verunreinigungen geschützt sein. Trinkwasserqualität sollte es aber in jedem Fall haben.

Mineralwasser

Natürliches Mineralwasser ist von ursprünglicher Reinheit und stammt aus einer unterirdischen, geschützten Quelle. Abgefüllt wird direkt vor Ort oder zumindest in unmittelbarer Nähe. Diese Wasserart unterliegt den strengsten Hygiene- und Qualitätsstandards. Während der Verarbeitung sind nur wenige Behandlungsverfahren erlaubt. Die Mineral- und Tafelwasser-Verordnung (MTVO) legt fest, was ein Mineralwasser ausmacht, wie verpackt und etikettiert wird.

Heilwasser

Heilwasser wird als Arzneimittel eingestuft und muss daher durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen sein. Damit das passiert, werden im Vorfeld Studien und Untersuchungen gemacht, die vorbeugende oder heilende Eigenschaften belegen. Wann, wie und in welchen Mengen das Wasser konsumiert wird, sollte am besten mit einem Arzt abgesprochen werden.