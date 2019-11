Tätowierer spricht über die Wende TV-Star Daniel Krause: "Wir Ostler sind zu tief verletzt"

"Die Kluft ist größer geworden"

Missverständnisse zwischen Ost und West erlebe er bis heute, so Krause weiter: "Um nicht zu sagen, heute noch viel schlimmer als früher. Die Kluft ist größer geworden und unsere Politik sollte schnellstens zurückkehren zu den Problemen der kleinen Leute. Unsere Politik ist nicht zu beneiden, ich glaube, dass die Aufgaben, die es derzeit zu bewältigen gilt, keine leichten sind. Aber nicht mehr zu erkennen, von wem und wozu ihnen das Vertrauen geschenkt wurde, wird zu noch mehr Missverständnissen und anderen traurigen Dingen in diesem Land führen, die keiner braucht und will."

Und wie reagiert Krause auf Äußerungen wie "In der DDR ist alles besser gewesen"? "Meine Reaktion auf solche Aussagen ist - wenn die Leute es zu lassen - immer ein Dialog. Es ist wirklich so, dass einige Sachen in der DDR nicht schlechter waren. Es sind aber eher die Dinge, die man auf den zweiten und dritten Blick sieht. Es war zum einen das Zwischenmenschliche. Wir teilten, wenn man das so sehen will, ja alle das gleiche Schicksal. Wir durften nicht reisen, hatten keine Reichtümer und mussten auf der Hut sein... Das hat uns zusammengeschweißt, weil alle dieses merkwürdige Gefühl der Bevormundung kannten.

Dazu sei noch entscheidend dazugekommen: "Wir hatten alle wenig, ich glaube, deswegen gab es weniger Neid, und weil Neid ja Nährboden für Hass ist, war auch dieses schlechte Gefühl unter den normalen Menschen nicht so gravierend wie in der heutigen 'Ellenbogen raus'-Gesellschaft. Freunde waren wie Familie und Familie war irgendwie alles. Wenn die Leute aber andere Dinge verteufeln und sich deswegen die DDR zurückwünschen, schenke ich ihnen mein neues Buch."