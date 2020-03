München - Zum guten Schluss wird das Wort "Ende" auf die Wand projiziert. Das passt und provoziert ein paar Lacher im Gerichtssaal B177 des Strafjustizzentrums. Man fühlt sich gestern dort tatsächlich wie im Kino. Gezeigt wird der Stummfilm "Schwerer Raub". Ein Zusammenschnitt verschiedener Videos, die Überwachungskameras rund um die Büros der Globetrotter-Filiale am Abend des 6. Februar 2019 gemacht haben. Dem Abend, an dem 30.000 Euro aus dem Tresor des Outdoor-Ausrüsters am Isartor gestohlen wurden.