Waldkraiburg - In Waldkraiburg ist es am späten Samstagabend aus noch unbekannten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, die in ein versuchtes Tötungsdelikt ausartete. Der Streit eskalierte dermaßen, dass einer der beiden Kontrahenten ein Messer zog, wiederholt auf sein Gegenüber einstach und dem 41-Jährigen dabei lebensgefährliche Verletzungen zufügte, dies berichtet die Polizei am Montag.