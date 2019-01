Trudering - Nachdem der 50-Jährige im Bahnhof Trudering am Samstag kurz nach Mitternacht aus der S-Bahn gestiegen war, fiel ihm auf, dass er verfolgt wurde. Ein junger Bursche trieb sich mit einigem Abstand in seiner Nähe herum. Auf Höhe der Friedrich-Creuzer-Straße wollte der Unternehmensberater den Jugendlichen zur Rede stellen, um herauszufinden, was der von ihm wolle.