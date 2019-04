Berg am Laim: Frau attackiert - Täter ergreift die Flucht

Die Polizei schildert den Viorfall folgendermaßen: Die Frau war gerade in Richtung Westerhamerstraße unterwegs, um ihre Kinder abzuholen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam ihr ein Mann entgegen. Der Unbekannte kam plötzlich zu ihr, packte die Frau an den Schultern und zerrte sie einige Meter mit sich. Erst als die Frau lauthals zu schreien begann und ihr eine Zeugin zur Hilfe kam, ließ der Angreifer von der 31-Jährigen ab und ging weiter in Richtung Westerhamerstraße.