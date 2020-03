München - Zwei junge Münchner sind auf Weg von Dachau nach München in der Bahn durch zwei Männer rassistisch beleidigt worden. Das teilte die Polizei München am Mittwoch mit. Die 19-Jährige und ihr 20-jähriger Begleiter waren in der Regionalbahn unterwegs in Richtung München Hauptbahnhof.