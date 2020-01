Eine Streife traf den Verdächtigen am Freitagnachmittag in einer Unterkunft in München an und nahm ihn fest. Der 21-jährige Afghane wurde inzwischen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Weil der Verdächtige über keinen festen Wohnsitz verfügt, erließ der Richter Haftbefehl. Der mutmaßliche Täter wurde in die JVA Stadelheim gebracht.