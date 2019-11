Opfer stirbt auf Gehweg - Reanimation erfolglos

Gegen 21.40 Uhr hatten Passanten in der Innstraße unweit der Pizzeria "Padu" in der Innenstadt einen stark am Oberkörper verwundete Mann entdeckt. "Trotz sofortiger Reanimation durch den herbeigerufenen Notarzt, verstarb das Opfer noch am Auffindeort", hieß es im Polizeibericht. Offenbar wurde der 33-Jährige mit einem Messer verletzt. Bei dem Auffindeort soll es sich nach Angaben der Polizei aber nicht um den Tatort handeln. Etwas befremdlich: Erst bei Dienstbeginn um sieben Uhr morgens, neun Stunden nach Bekanntwerden des Verbrechens, startete die Polizei ihren ersten Fahndungsaufruf. Während das Präsidium bei anderen Einsätzen, etwa zu Maidultzeiten, jedes Ausrücken in den sozialen Netzwerken verkündet, blieb es bei dem tödlichen Angriff dort auffallend still.