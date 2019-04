Gröbenzell - Am Mittwochabend kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Gröbenzell. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Täter gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Olchinger Straße. Mit einer Sturmhaube maskiert und mit vorgehaltener Pistole forderte der Mann die Herausgabe von Bargeld.