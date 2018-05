Zamdorf - Wie die Polizei berichtet, war eine Münchnerin am Sonntag einer Münchner Disko feiern – gegen 5 Uhr ging die 24-Jährige dann mit einem 28 Jahre alten Syrer in ein Hotel in Zamdorf. Als sie im Zimmer eingeschlafen war, wollte der Mann laut Polizei "sexuelle Handlungen an ihr vollziehen". Daraufhin wachte die Frau auf und wehrte sich gegen die Übergriffe des 28-Jährigen. Trotz des Widerstandes kam es zum Geschlechtsverkehr.