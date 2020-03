München/Dachau - Wie die Bundespolizei berichtet, war die 15-Jährige am Freitagabend mit der S2 vom Hauptbahnhof in Richtung Dachau unterwegs. In der S-Bahn befand sich auch ein 31-Jähriger, der der Jugendlichen vom Sehen her bekannt war. Als die S-Bahn in Dachau hielt, sprach der 31-Jährige das Mädchen an.