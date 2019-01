Borussia Dortmund: Transferverbot Richtung München?

Borussia Dortmund hat in der Vergangenheit einige Stars zum FC Bayern ziehen lassen müssen. Den Münchnern gelang es so, den Konkurrenten zu schwächen. Wie die "Sport Bild" zuletzt berichtete, hat der Bundesliga-Tabellenführer intern beschlossen, dass er in den kommenden Jahren keinen Spieler mehr an die Säbener Straße ziehen lassen wird.