Peter Maffay Stiftung engagiert sich für traumatisierte und benachteiligte Kinder

Die von Sänger und Schauspieler Peter Maffay gegründete Stiftung hilft in vier eigenen Einrichtungen in Deutschland, Rumänien und Spanien sowie im Rahmen von zusätzlichen Kooperationen traumatisierten und benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Diesen werden dann im Rahmen der Stiftungsarbeit in betreuten und beschützten Umgebungen kreative Aktivitäten wie Kochen, Malen, Töpfern, Basteln, Musizieren, Holzarbeiten, die Teilnahme an Kunsttherapie- und Bildungsangeboten und vieles mehr ermöglicht.