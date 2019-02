Szenen aus der finalen Staffel "Game of Thrones": Arya Stark lernt die Drachen kennen

Zwar gibt es nur wenige Sekunden aus der achten Staffel von "Game of Thrones" zu sehen. Aber immerhin erhalten die Fans einen Einblick darauf, wie Arya Stark (Maisie Williams) reagiert, als sie das erste Mal einen von Daenerys Targaryens (Emilia Clarke) Drachen erblickt. Der fliegt in den neuen Szenen über eine Gruppe von Kriegern hinweg. Arya schaut ehrfurchtsvoll gen Himmel, vermutlich in Richtung des Drachen, und fängt an zu lächeln.