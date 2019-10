Warum nicht?

Man muss auch sagen, dass die Nato die Türkei auch braucht. Sie ist ein ganz wichtiger Staat in Richtung Nahost, in Richtung Balkan und in Richtung Russland. Und man will die Türkei natürlich viel lieber innerhalb der Nato haben als außerhalb – selbst dann, wenn sie ein schwieriger Partner ist. Ansonsten müsste man befürchten, dass sie sich jemand anderem anschließt. Solange also die Türkei in der Nato ist, wird man sie nicht wegstoßen. Denn der strategische, langfristige Schaden wäre viel größer als der Nutzen.