Swift und Hathaway lieben ihn Mismatch: Dieser Modetrend ist alles andere als langweilig

Mismatch hat in Hollywood Einzug gehalten. Der Modetrend mag auf den ersten Blick nicht gleich ersichtlich sein, dennoch macht er einen entscheidenden Unterschied: Er bringt Abwechslung und Raffinesse in jeden Look. Sängerin Taylor Swift (30, "Lover") hat es bei den diesjährigen Golden Globe Awards vorgemacht. Die Schauspielerinnen Anne Hathaway (37, "Plötzlich Prinzessin") und Olivia Wilde (35, "Dr. House") zogen wenige Tage später bei den Critics' Choice Awards nach. Was also verbirgt sich hinter Mismatch?