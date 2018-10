"Sweet little 16!!!" Til Schweiger: Bezaubernde Liebeserklärung an seine Tochter

Til und die gebürtige US-Amerikanerin Dana Schweiger (50) waren von 1995 bis 2014 offiziell verheiratet. Die beiden haben gemeinsam die vier Kinder Valentin (23), Luna (21), Lilli (20) und Emma (16). Die älteren drei sind in Berlin geboren, Emma im Jahr 2002 in Los Angeles. Denn von 1997 bis 2004 lebte die Familie schon einmal in Point Dume bei Malibu in den USA. Danach zogen sie nach Hamburg. Im Jahr 2005 trennten sich Til und Dana Schweiger. Im Sommer 2016 zog Emma mit ihrer Mutter nach Kalifornien zurück.