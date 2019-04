Danilo Barthel spricht sich für Williams-Verbleib aus

"Ich wollte zu einem Verein, bei dem ich eine tragende Rolle habe und dazu beitragen kann, Spiele zu gewinnen", begründete Williams, der 2017 an der Seite von Superstar LeBron James mit den Cleveland Cavaliers in den NBA-Finals stand, seine Entscheidung für Bayern im vergangenen Sommer. Dieses Gefühl habe er seit seiner Zeit am College nicht mehr gehabt – und genießt genau das nun in München. Williams ist übrigens auch großer Fußballfan und schaut sich immer wieder Spiele der kickenden Vereinskollegen an, erst kürzlich saß er bei der 6:0-Gala gegen Mainz auf der Tribüne der Allianz Arena.