Welche Maßnahmen, die es in anderen Ländern schon gibt, würden Sie definitiv nicht mittragen?

Ich halte es für dramatisch, wenn wie in Ungarn das Parlament sich quasi selbst abschafft und alle Macht dem Ministerpräsidenten überlässt – unbegrenzt und unbeschränkt. Das zerstört die Demokratie.

Welchen Einfluss haben Sie – sollte es zum Dissens kommen – tatsächlich auf die Staatsregierung?

Das werden wir sehen, wenn es dazu käme. Wir haben uns vorbehalten, uns jederzeit öffentlich zu äußern.

Wie stehen Sie zu einer Schutzmasken-Pflicht beim Einkaufen oder in den Öffentlichen Verkehrsmitteln?

Als Teil einer möglichen Exit-Strategie, die aber erst noch entwickelt werden muss, hätte ich nichts dagegen. Es ist ja unrealistisch zu glauben, am Tag x ist alles genauso wie vorher. Wir werden sicher noch länger mit viel Umsicht leben müssen, um niemanden – auch uns selbst nicht – zu gefährden.

Über Adidas: "Egoismus ist das absolut falsche Zeichen"

Tragen Sie selbst eine Schutzmaske im Supermarkt?

Bisher nicht. Ich habe mir aber Masken besorgt und werde sie künftig – hoffentlich richtig – nutzen.

Ist es moralisch vertretbar, wenn Großkonzerne wie Adidas keine Miete mehr zahlen?

Adidas hat sich inzwischen entschuldigt und wird weiter Miete zahlen. Alles andere wäre auch moralisch verwerflich. Egoismus ist das absolut falsche Zeichen. Zeiten wie diese brauchen Solidarität.

Was vermissen Sie in diesen Tagen am meisten?

Gottesdienst feiern in der kommenden Karwoche und an Ostern. Und: das Essengehen mit Freunden.

Was tun Sie als erstes, wenn die Ausgangsbeschränkungen eines Tages aufgehoben werden?

Wenn gewünscht, einen Gottesdienst halten für die, die in dieser Zeit einen lieben Menschen verlieren und Abschied nehmen möchten. Essengehen mit Freunden.

