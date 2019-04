"Surreal und bizarr" Das Ende von "Game of Thrones" ist für Kit Harington "überwältigend"

Nur noch wenige Tage, dann startet "Game of Thrones" in seine letzte Staffel. Kit Harington (32), der in der beliebten Serie die Rolle des Fanlieblings Jon Schnee spielt, erzählt nun, dass das Ende von "GoT" auch ihn stark beeinflusst. "Es ist surreal, bizarr und sehr, sehr interessant und auf viele Weisen so überwältigend", erklärt Harington dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" in Belfast.