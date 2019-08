München - Nochmal ein Eis oder ein kühles Bier in der Sonne genießen, nochmal in den Eisbach oder in die Isar hüpfen oder leicht bekleidet durch die Innenstadt flanieren. Es könnten die letzten schönen Sommertage sein. Das wissen auch viele Münchner und verbringen den Samstag draußen.