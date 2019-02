Und: Wie die "Bild" weiter schreibt, könnte er nach München wechseln. Der französische U16-Nationalspieler, der offensiv flexibel einsetzbar ist, soll im Fokus des FC Bayern stehen. Aktuell spielt der schnelle und technisch versierte Jugendliche in seinem Verein für die U19. Doch jetzt will er die AS Monaco angeblich verlassen.