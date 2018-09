Ministerpräsident Markus Söder drückte am Montag am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gemeinsam mit Wissenschaftsministerin Marion Kiechle (beide CSU) und Akademiepräsident Thomas Höllmann den Startknopf. Der neue Höchstleistungsrechner wird den Spitzenplatz in Deutschland für einige Zeit halten, bis er von neueren Anlagen überholt wird. Auch weltweit spielt er in der Spitzenklasse.