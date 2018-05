Bankhäuser machen Verluste

"Wenn Filialen weniger genutzt werden und auf Dauer Verlust machen, müssen sie geschlossen werden", sagte Peters. Insgesamt gebe es in Deutschland derzeit rund 34.000 Filialen – Sparkassen und Genossenschaftsbanken eingeschlossen. "In keinem Land in Europa gibt es so viele Banken wie bei uns – es gibt zu viele Institute in Deutschland", sagt Peters. Weil laut seinen Aussagen der Wettbewerb so hart ist, verdienen die Banken zu wenig Geld und müssen sparen.