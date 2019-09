"Supergirl"-Co-Stars in Los Angeles Melissa Benoist und Chris Wood meistern ersten Auftritt als Ehepaar

Benoist, die in der Kategorie "Beste Fernsehdarstellerin" nominiert war, wählte für den Anlass ein rosa schimmerndes Midi-Kleid mit raffiniertem Schleifendetail am Ausschnitt. Ihr Ehemann, den sie am Set der CW-Serie kennengelernt hatte, glänzte in einem weißen Hemd, das er mit weißem Sakko und schwarzer Anzughose kombiniert hatte.