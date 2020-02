Mit ihrem Schritt an die Öffentlichkeit wolle die 38-Jährige das vermeintliche Tabu-Thema Kaiserschnitt bewusst in den Fokus rücken. Zwar habe sie sich vor der Veröffentlichung der Bilder "echt 'ne Platte gemacht", wie sie in ihrer Instagram-Story schreibt. Sie hoffe aber auch, "dass niemand für solche Bilder oder für seinen Körper nach der Schwangerschaft verurteilt wird", heißt es in ihrem RTL-Video weiter.