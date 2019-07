"Super emotionale" Folge Tribut für Luke Perry: Shannen Doherty spielt in "Riverdale"

"Sie waren so gute Freunde, und als wir diese Tribute-Episode planten, wollten wir sie so speziell wie möglich gestalten", so Aguirre-Sacasa weiter. Und da Perry seinen einstigen Co-Star angeblich schon "seit Staffel eins" dabeihaben wollte, hätte man Doherty nun "gebeten, eine zentrale, super emotionale Rolle zu übernehmen". Doherty und Perry spielten in der Kultserie "Beverly Hills, 90210" das Traumpaar Brenda und Dylan.