Sully, Planet der Affen: Survival, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Katie Fforde: Eine Liebe in New York, Romanze

Jessica Ashburn (Birte Hanusrichter) hat es als Brokerin bis an die New Yorker Wall Street geschafft. Ihr unermüdlicher Einsatz hat einen Grund, den nur wenige kennen: Sie kümmert sich um ihren jüngeren Bruder Steve Ashburn (Cecil von Renner). Der Comic-Illustrator ist auf regelmäßige Blutspenden angewiesen, die wegen seiner extrem seltenen Blutgruppe nur schwer aufzutreiben sind. Zum Glück gibt es in der Metropole New York einen Einwanderer, Alejandro (René Ifrah), der wie Steve Träger der sogenannten Bombay-Blutgruppe" ist und die Spenden als eine seiner kunterbunten Einkünfte gern wahrnimmt.