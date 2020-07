Polizei: Jeder dritte E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Seit der Einführung der E-Scooter im vergangenen Juni bis zum Dezember 2019 ereigneten sich allein in München 109 Unfälle mit den Fahrzeugen. Laut Polizeiangaben stand jeder dritte Fahrer bei Verkehrskontrollen unter Alkoholeinfluss. Insgesamt wurden 2.000 angetrunkene Scooter-Fahrer in einem halben Jahr in München erwischt. Die Promillegrenze bei E-Rollern entspricht demselben Limit wie für Autofahrer, also 0,5.