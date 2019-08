In Schweden hat am Montag in einigen Teilen die Schule wieder begonnen. Unter den Erstklässlern befindet sich in diesem Jahr auch ein Mitglied der Königsfamilie: Prinzessin Estelle (7), die Tochter von Kronprinzessin Victoria (42), drückt nun die Schulbank. Zur Einschulung hat der Palast ein neues Foto veröffentlicht, das die Mama höchstpersönlich von ihrem Schulkind gemacht hat.