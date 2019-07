Süßer Post auf Instagram Norman Reedus gratuliert "Engel" Diane Kruger zum Geburtstag

Am 15. Juli feiert die deutsche Schauspielerin Diane Kruger ("Aus dem Nichts") ihren 43. Geburtstag. Ihren Ehrentag hat ihr Lebensgefährte, der Schauspieler Norman Reedus (50, "The Walking Dead"), zum Anlass genommen und ihr einen liebevollen Post auf Instagram gewidmet. "Alles Gute zum Geburtstag Engel", schreibt er zu einer Fotoserie aus privaten Schnappschüssen. Auf einem der Bilder sind die Hände und Arme ihrer gemeinsamen Tochter zu erkennen, wie sie an den Haaren ihrer Mutter zieht.