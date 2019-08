Süßer Instagram-Post von Meadow Walker Vin Diesel und Paul Walker: Ihre Töchter führen Freundschaft weiter

Vin Diesel hat seine Tochter nach Paul Walker benannt

Auch Vin Diesel lässt mit einer besonderen Hommage das Andenken an seinen Freund Paul Walker nicht in Vergessenheit geraten. Seine jüngste Tochter Pauline (4) hat er nach seinem verstorbenen Kollegen benannt. "Es gab keine andere Person, an die ich denken konnte, als ich ihre Nabelschnur durchtrennte", verriet er einmal im Gespräch mit der "Today Show" auf NBC.