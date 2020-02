Süßer Instagram-Post Benji Madden schwärmt von Ehefrau Cameron Diaz und Baby Raddix

Für Musiker Benji Madden (40) hat Ende Dezember 2019 ein neues Kapitel begonnen: Er und seine Ehefrau, die Schauspielerin Cameron Diaz (47, "Bad Teacher"), freuten sich über die Geburt ihres ersten Kindes, Tochter Raddix Madden. Seitdem genießt das Paar sein Familienglück in vollen Zügen. Der Good-Charlotte-Gitarrist scheint dadurch mit so viel Liebe erfüllt zu sein, dass er es in die Welt hinausschreien möchte - so geschehen bei Instagram.