Süße News bei Instagram Das dritte Baby: Alanis Morissette ist wieder schwanger!

Sie litt an Wochenbettdepression

Bleibt zu hoffen, dass die Sängerin dieses Mal nicht mit einer Wochenbettdepression zu kämpfen haben wird, so wie es bei Ever und Onyx der Fall war. Im September 2017 erzählte sie dem US-Magazin "People": "Es gibt Tage, da fühle ich mich so geschwächt, dass ich mich kaum bewegen kann." Schon als Kind habe sie sich vorgestellt, einen tollen Partner und selbst Kinder zu haben, aber diesen "Stein im Getriebe" habe sie damals nicht erwartet.